В Ставрополе женщина умерла, не дождавшись скорой: СКР начал проверку

Ставрополь, , 12:19 — REGNUM Доследственную проверку по факту смерти 26-летней женщины — учителя одной из школ Ставрополя начали следователи СУ СКР по Ставропольскому краю, сообщила 14 января пресс-служба ведомства.

Проверку было решено начать после появления в СМИ информации о том, что женщина заболела в период праздничных дней и так и не получила медицинской помощи.

Как писали местные издания, у женщины было простудное заболевание. 6 января состояние обострилось, ее родные вызвали «скорую». Бригада медиков приехала по вызову лишь спустя два или три часа — к этому времени больная скончалась.

«Следственным отделом по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю по размещенным в СМИ сведениям организована процессуальная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям работников скорой медицинской помощи. По результатам комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Отметим, что ранее в Ставропольском крае было возбуждено уголовное дело в отношении двух врачей-хирургов из-за ошибки которых, по данным следствия, погибла женщина.