Понедельник, 14 Января 2019 года
12:18:51 МСК

В Гонконг водитель миниавтобуса разбился насмерть, 16 человек ранены

Происшествия

Инцидент произошел в 8:30 по местному времени в тоннеле Шинмун

Гонконг, Китай, 14 января 2019, 12:18 — REGNUM  Дорожно-транспортное происшествие в Гонконге унесло жизнь одного человека, еще 16 получили ранения, сообщает 14 января газета China Daily.

Водитель миниавтобуса погиб на месте, еще 16 человек получили ранения разной степени тяжести после того, как транспортное средство перевернулось и врезалось в ограждение на трассе в Гонконге 14 января.

Инцидент произошел в 8:30 по местному времени в тоннеле Шинмун. Автомобиль двигался по направлению к новому району Гонконга Сатхинь. Никто из пассажиров серьезно не пострадал, все они немедленно были госпитализированы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить