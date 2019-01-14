В Гонконг водитель миниавтобуса разбился насмерть, 16 человек ранены

Гонконг, Китай, , 12:18 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие в Гонконге унесло жизнь одного человека, еще 16 получили ранения, сообщает 14 января газета China Daily.

Водитель миниавтобуса погиб на месте, еще 16 человек получили ранения разной степени тяжести после того, как транспортное средство перевернулось и врезалось в ограждение на трассе в Гонконге 14 января.

Инцидент произошел в 8:30 по местному времени в тоннеле Шинмун. Автомобиль двигался по направлению к новому району Гонконга Сатхинь. Никто из пассажиров серьезно не пострадал, все они немедленно были госпитализированы.