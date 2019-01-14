Напавший на мэра Гданьска оказался ранее судимым грабителем банков — СМИ

Гданьск, Польша, , 11:45 — REGNUM

Подозреваемый в нападении на мэра польского Гданьска 27-летний Стефан В. отсидел тюремный срок за ограбления банков и вышел на свободу в декабре 2018 года. Об этом сообщили в полиции города, передает канал TVN24.

«Мужчина был судим за преступления против жизни и здоровья, в том числе за грабеж», — сказала пресс-секретарь полиции Карина Каминьская. В настоящее время он арестован и подвергается допросам.

«Он все время говорит о своей ненависти к «Гражданской платформе» (партия, к которой принадлежит жертва нападения, мэр Павел Адамович — прим. ИА REGNUM ). Он считает, что его ошибочно посадили в тюрьму в то время, когда правила коалиция «Платформы» и Польской крестьянской партии», — рассказал прессе один из полицейских офицеров анонимно.

Стефан В. в мае 2014 года был приговорен к 5,5 годам лишения свободы за ограбление трех банков. Он был освобожден в декабре 2018 года. Gazeta Wyborcza отмечает, что перед судом осужденный не высказывал сожаления о своих поступках и не приносил извинений. По его словам, ему нужны были деньги, которых сам он заработать не в состоянии; образец для совершения ограблений он увидел в фильмах. Во время пребывания в тюрьме заключенный находился под надсмотром психиатров.

Как сообщало ИА REGNUM, покушение на мэра Гданьска Павла Адамовича было совершено вечером 13 января во время торжественного мероприятия. Злоумышленник прорвался на сцену и ранил мэра холодным оружием в сердце. 53-летний политик был доставлен в госпиталь в критическом состоянии и прооперирован.

Читайте ранее в этом сюжете: Напавший на мэра Гданьска успел произнести речь на сцене