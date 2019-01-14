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Пять человек госпитализированы после отравления угарным газом в Казахстане

Происшествия

В доме выявлена неисправность печного отопление

Астана, 14 января 2019, 11:42 — REGNUM  В Алакольском районе Алма-Атинской области Казахстана в результате отравления угарным газом госпитализированы пять человек, в том числе трое детей, сообщает 14 января агентство «КазТАГ» со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

В частном жилом доме на станции Жаланашколь из-за неисправности печного отопления на твердом топливе угарным газом отравились две женщины и трое детей 2014, 2015 и 2017 годов рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в результате пожара в частном жилом доме в Кызыл-Орде от отравления угарным газом скончались трое детей. В доме произошло возгорание мебели и потолочного перекрытия.

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Казахстана из-за отравления угарным газом погибли трое детей

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Отравления угарным газом
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