Крупный пожар в Туле: четверо пострадавших, 44 человека спасены

Тула, , 11:36 — REGNUM Крупный пожар произошел в одном из многоэтажных домов в Туле вечером 13 января. По информации ГУ МЧС по Тульской области, сообщение о возгорании в одной из квартир в девятиэтажном доме на проспекте Ленина поступило около 22:07.

В 22:12 пожарные расчеты уже были на месте и приступили к ликвидации пожара. В 22:20 открытое горение удалось ликвидировать. Известно, что в результате пожара пострадали четыре человека.

Кроме того, спасатели эвакуировали из дома, в котором произошел пожар, 44 жителей. Сама квартира выгорела полностью. Что стало причиной пожара, сейчас выясняют специалисты.

Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию ГУ МЧС по Тульской области, еще один крупный пожар произошел в деревне Бредихино Киреевского района утром 14 января — там загорелся частный дом. В результате пожара пострадал один человек. Сам дом выгорел полностью.