Президент РФ поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве в Шахтах

Шахты, Ростовская область, , 11:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим при взрыве в многоквартирном доме в Шахтах (Ростовская область). Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев доложил главе государства о ситуации на месте ЧП, которое унесло жизнь одной из горожанок.

Владимир Путин также поручил председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину провести тщательное расследование причин взрыва.

ИА REGNUM напоминает, что принято решение выплатить семье погибшей 1 млн рублей, а также оказать финансовую помощь пострадавшим. В городе Шахты объявлен режим ЧС.

На месте взрыва спасатели объявляют «минуту тишины», затем продолжают поиск людей. Под завалами, по предварительным данным, находятся четыре человека. ИХ судьба остаётся неизвестной.

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