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В реке Урал в Казахстане погибло более 50 тонн рыбы

Происшествия

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела

Атырау, Казахстан, 14 января 2019, 11:26 — REGNUM  По состоянию на 13 января в русле реки Урал и канале Перетаска в Атырауской области Казахстана собрано 50,6 тонны мертвой рыбы частиковых и осетровых пород, заявил заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира республики Нариман Жунусов, сообщает издание «Акжайык».

По словам чиновника, лабораторные исследования выявили в речной воде превышение концентрации хлоридов, в мертвой рыбе — следы аммиака. По данному факту правоохранительные органы возбудили два уголовных дела.

«Понятно, что это произошло из-за отравления реки, но откуда притекла эта отрава и кто виноват — пока не выяснено», — отметил Жунусов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 декабря 2018 года сумма ущерба от массовой гибели рыбы в Астане составила 4,2 млн тенге ($11 316 по курсу на 26 декабря).

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назвали сумму ущерба от массовой гибели рыбы в реке Урал

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Экологические проблемы Туркестана
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