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В Йемене убит один из лидеров хуситов

Происшествия

Вместе с ним погибли 20 ополченцев

Сана, 14 января 2019, 11:27 — REGNUM  Представители вооруженных сил Йемена заявили об убийстве одного из лидеров хуситов в провинции Эль-Дахлея, сообщает 14 января Al Arabia.

В тяжелых боях хуситы потеряли свыше 20 ополченцев, в их числе был командующий батальоном Абу аль-Карар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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