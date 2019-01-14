В Шахтах «минуту тишины» объявляют каждые 15-20 минут

Шахты, Ростовская область, , 11:14 — REGNUM На месте взрыва в городе Шахты Ростовской области «минуту тишины» спасатели объявляют каждые 15−20 минут, затем поисковые работы продолжаются. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе донского губернатора.

Напомним, судьба четырёх жильцов остаётся неизвестной.

«В настоящее время ведется работа по обустройству площадок для установки кранов, при помощи которых будет произведена разборка пострадавшего участка строения», — добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семье погибшей при взрыве газа в Шахтах выплатят 1 млн рублей. Также финансовая помощь будет оказана всем пострадавшим. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В городе объявлен режим ЧС. В настоящее время проходит заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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