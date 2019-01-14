Понедельник, 14 Января 2019 года
11:07:08 МСК

В Карагандинской области Казахстана в ДТП погибли четыре человека

Происшествия

Автомобиль «ВАЗ-2107» выехал на полосу встречного движения

Астана, 14 января 2019, 11:06 — REGNUM  На автодороге Караганда — Балхаш в Актогайском районе Карагандинской области Казахстана произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, сообщает 14 января агентство «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области.

По предварительным данным, автомобиль «ВАЗ-2107» под управлением 36-летнего водителя выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «КАМАЗ». Водитель и трое пассажиров от полученных травм скончались на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января на Копчагайской трассе в Алма-Атинской области Казахстана произошло несколько ДТП с участием 30 автомобилей. Большое количество аварий было связано с гололедными явлениями и туманом.

Читайте ранее в этом сюжете: На трассе в Алма-Атинской области Казахстана в ДТП попало 30 автомобилей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить