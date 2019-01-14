В Госдуме взяли на контроль ситуацию со взрывом в городе Шахты

Москва, , 10:59 — REGNUM Депутат Госдумы Максим Щаблыкин («Единая Россия») взял на контроль ситуацию вокруг взрыва в городе Шахты Ростовской области.

«Всем пострадавшим должна быть оказана необходимая помощь, в том числе с размещением жильцов во временном пункте пребывания до момента обследования дома и решения о безопасности остальных квартир. Взял ситуацию на контроль», — отметил Щаблыкин в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, взрыв в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области произошёл 14 января в 6:18 по московскому времени. На месте работают 228 спасателей. Предполагается, что причиной трагедии стал взрыв бытового газа на верхних этажах 9-этажного дома. Частично разрушен 8 и 9 этаж дома.

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