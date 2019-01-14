Обнаружен речевой регистратор лайнера Lion Air JT 610 — Минтранс Индонезии

Джакарта, , 11:05 — REGNUM Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади высоко оценил работу сотрудников национального комитета по безопасности на транспорте и военно-морского флота страны, которым удалось обнаружить в водах Караванга звукозаписывающее устройство, предположительно принадлежащее рухнувшему 29 октября 2018 года самолету Lion Air JT 610, сообщает Antaranews.

«Поиск второй части черного ящика, звукозаписывающего устройства, которое фиксирует переговоры экипажа с диспетчером, стоил больших усилий», — заявил министр транспорта.

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По его словам, извлечение данных с устройства займет примерно один год. Известно, что речевой регистратор самолета Lion Air JT 610 был обнаружен в понедельник, 14 января 2019 года, в 9:10 утра по местному времени, на глубине около 30 метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакатастрофа пассажирского самолета индонезийской авиакомпании Lion Air произошла 29 октября 2018 года. Спустя 13 минут полета самолет рухнул в воды Караванга. На борту самолета находилось 189 человек. Выжить никому не удалось.

Подробности: Стали известны новые факты крушения лайнера Lion Air JT 610 — СМИ