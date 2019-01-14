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Информация о погибшем ребёнке в Шахтах не подтвердилась

Происшествия

О том, что известно о ЧП к этому часу

Информация о погибшем ребёнке в Шахтах не подтвердилась
Иллюстрация: Donland.ru
Поисково-спасательная операция на месте взрыва продолжается

Шахты, Ростовская область, 14 января 2019, 10:45 — REGNUM  Информация о том, что при взрыве в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области погиб ребёнок, к счастью, не подтвердилась. По уточнённым данным, в результате ЧП погибла женщина, в чьей квартире и произошёл хлопок.

От взрыва рухнули перекрытия между восьмым и девятым этажами, на седьмом этаже пошли трещины. Взрывной волной повреждены четыре квартиры. Известно, что в квартирах находились 13 человек, четверо из них ещё не найдены.

В настоящее время разбор завалов продолжается. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, что взрыв произошёл 14 января в 6:18 по московскому времени. На месте работают 228 спасателей. Психологическую помощь на месте оказывают восемь специалистов.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв в жилом доме в Шахтах — работают около 230 спасателей

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Взрыв бытового газа в ростовском городе Шахты
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