Информация о погибшем ребёнке в Шахтах не подтвердилась

Шахты, Ростовская область, , 10:45 — REGNUM Информация о том, что при взрыве в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области погиб ребёнок, к счастью, не подтвердилась. По уточнённым данным, в результате ЧП погибла женщина, в чьей квартире и произошёл хлопок.

От взрыва рухнули перекрытия между восьмым и девятым этажами, на седьмом этаже пошли трещины. Взрывной волной повреждены четыре квартиры. Известно, что в квартирах находились 13 человек, четверо из них ещё не найдены.

В настоящее время разбор завалов продолжается. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, что взрыв произошёл 14 января в 6:18 по московскому времени. На месте работают 228 спасателей. Психологическую помощь на месте оказывают восемь специалистов.

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