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Названо число жертв катастрофы Boeing 707 в Иране

Происшествия

Пилот перепутал аэродром и по ошибке приземлился в Фатхе

Названо число жертв катастрофы Boeing 707 в Иране
Крушение самолета

Тегеран, 14 января 2019, 10:37 — REGNUM  Авиационная катастрофа грузового самолета Boeing 707 произошла в городе Кередж к западу от Тегерана, в результате инцидента погибли десять человек. Об этом сообщает 14 января FARS.

По данным агентства, воздушное судно направлялось из Бишкека, пилот перепутал аэродром (в окрестностях Кереджа их три) и по ошибке приземлился в Фатхе. В результате того, что приземление машины произошло в конце полосы, самолет пробил ограждение и выкатился на территорию жилого массива.

В результате повреждений воздушное судно разрушилось и загорелось. По информации СМИ, все десять находившихся на борту самолета человек погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, в качестве предварительной причины катастрофы названы сложные погодные условия. Обстоятельства и подробности произошедшей катастрофы устанавливаются.

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Авиапроисшествия
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