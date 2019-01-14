На южнокорейском танкере у берегов Китая остановлена утечка сжиженного газа

Шицзячжуан, Китай, , 10:33 — REGNUM Власти провинции Шаньдун на востоке Китая сообщили об остановке утечки газа с танкера по перевозке сжиженного нефтяного газа, принадлежащего Южной Корее, сообщает 14 января агентство Синьхуа.

Правительство города Дунин сообщили, что об утечке сжиженного газа на южнокорейском судне стало известно около 10:30 по местному времени 12 января. Инцидент произошел в 25 километрах от порта Дунин.

Правительство немедленно направило на судно специалистов для решения проблем и спасения экипажа. Жители ближайших портов и находящиеся в море рыбаки также были взят под экстренный мониторинг.

В компании Sinopec Shengli Oilfield, которая разрабатывает месторождение газа в Дунине, сообщили о мобилизации судов, дабы те проявляли максимальную бдительность при приближении к южнокорейскому танкеру, а также стараться не приближаться к нему из соображений безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека погибли при крушении рыболовецкого судна в Южной Корее