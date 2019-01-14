В Ярославской области женщина убила двух мужей

Пошехонье, Ярославская область, , 10:30 — REGNUM Жительница Ярославской области задержана по подозрению в убийстве своего мужа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

Это уже второй супруг подозреваемой, которого она убила. В 2017 году она освободилась из мест лишения свободы. Женщина отбывала наказание за причинение смертельного вреда здоровью своему мужу. Вскоре после освобождения она вышла замуж повторно.

Убийство произошло 11 января в городе Пошехонье Ярославской области. Задержанной 47 лет. Погибший супруг был ее ровесником. Преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. Женщина ударила мужа в грудь ножом, после чего вызвала полицию.