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В Ярославской области женщина убила двух мужей

Происшествия

После убийства первого супруга она недолго пробыла на свободе

В Ярославской области женщина убила двух мужей
Иллюстрация: СУ СКР по ЯО
Следственный комитет

Пошехонье, Ярославская область, 14 января 2019, 10:30 — REGNUM  Жительница Ярославской области задержана по подозрению в убийстве своего мужа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

Это уже второй супруг подозреваемой, которого она убила. В 2017 году она освободилась из мест лишения свободы. Женщина отбывала наказание за причинение смертельного вреда здоровью своему мужу. Вскоре после освобождения она вышла замуж повторно.

Убийство произошло 11 января в городе Пошехонье Ярославской области. Задержанной 47 лет. Погибший супруг был ее ровесником. Преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. Женщина ударила мужа в грудь ножом, после чего вызвала полицию.

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Бытовые убийства
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