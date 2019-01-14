В подъезде многоэтажки в Москве нашли тело женщины

Москва, , 10:23 — REGNUM В Москве обнаружено тело женщины в подъезде жилого дома на улице Заречной, сообщили 14 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Согласно данным следователей, на вид женщине 35−40 лет, внешних признаков насильственной смерти нет. Её нашли 13 января на лестничной площадке между 9 и 10 этажами. Давность наступления смерти составила примерно 8 часов до момента обнаружения.

По предварительной информации, женщина не имела определённого места жительства. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.