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Пенсионерка отсудила 250 тыс. рублей за упавший ей на голову снежный ком

Происшествия

Снежная глыба упала на голову женщине с крыши автобусной остановки в самом центре города Боровичи

Боровичи, Новгородская область, 14 января 2019, 10:09 — REGNUM  В городе Боровичи Новгородской области судебные приставы взыскали 250 тыс. рублей с управляющей компании в пользу 58-летней женщины, которая пострадала от упавшего ей на голову снежного кома с крыши автобусной остановки в самом центре города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов, после инцидента пенсионерке пришлось пришлось долгое время лечиться в больнице.

Постановление о взыскании ущерба с управляющей компании вынес суд, но организация выплатила компенсацию пострадавшей только после того, как судебные приставы наложили арест на денежные средства, находившиеся на расчётном счёте компании.

За несвоевременное исполнение судебного решения с должника был также взыскан исполнительский сбор в размере более 17 тыс. рублей.

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Новгородские СМИ уточняют, что пенсионерке удалось добиться компенсации за события осени 2016 года. Снежная глыба упала на женщину на улице Подбельского в Боровичах, дом обслуживался управляющей компанией ООО «Новый свет». Следственные органы тогда проводили проверку по факту инцидента, но уголовное дело возбуждать не стали.

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