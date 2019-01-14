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В Рио-де-Жанейро обстрелян бронированный автомобиль оппозиционного депутата

Происшествия

Огнестрельное ранение получил водитель

Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 января 2019, 10:09 — REGNUM  В бразильском штате Рио-де-Жанейро совершено нападение на автомобиль оппозиционного депутата от Демократической рабочей партии Марты Роши, передает канал TeleSur.

Бронированный автомобиль Роши был обстрелян из огнестрельного оружия 13 января к северу от столицы штата по пути на массовое мероприятие. Сама 59-летняя женщина не пострадала, ранение в ногу получил ее водитель-военный. Его жизнь вне опасности.

В полиции Роша сообщила, что несколько дней назад получала угрозы. Сотрудники правоохранительных органов еще не объявили, как будут расследовать инцидент: как нападение или как покушение на убийство.

Марта Роша второй срок является депутатом законодательного собрания штата Рио-де-Жайнейро и возглавляет комиссию по безопасности. Она известна как первая женщина, вставшая во главе Гражданской полиции штата. Является политическим оппонентом губернатора Рио-де-Жанейро Уилсона Витцеля, принадлежащего к правому крылу.

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