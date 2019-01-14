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Дело по взрыву в Шахтах расследует следственное управление по СКФО

Происшествия

Официально известно об одном погибшем

Дело по взрыву в Шахтах расследует следственное управление по СКФО
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет России

Шахты, Ростовская область, 14 января 2019, 10:05 — REGNUM  Уголовное дело по факту взрыва бытового газа в Шахтах (Ростовская область) будет расследовать Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

С таким поручением выступил председатель СКР Александр Бастрыкин.

«По поручению Александра Бастрыкина работу опытных следователей и следователей-криминалистов на месте происшествия лично организует руководитель ГСУ СК России по СКФО», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 6:18 по московскому времени в многоэтажке в городе Шахты произошёл взрыв. На месте работают спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов. Идёт разбор завалов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и прокурор Донского региона Юрий Баранов прибыли к месту трагедии.

Известно о двух погибших. В качестве основной версии трагедии рассматривается взрыв бытового газа.

Тем временем в ряде СМИ и социальных сетях появилась информация о втором погибшем при взрыве газа. Это ребёнок. Официального подтверждения этого сообщения пока нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Второй погибший при взрыве в Шахтах — ребёнок

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Взрыв бытового газа в ростовском городе Шахты
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