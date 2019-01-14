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Большегрузам приказано стоять: Военно-Грузинская дорога вновь закрыта

Происшествия

Движение грузового транспорта через границу было открыто всего на восемь часов

Владикавказ, 14 января 2019, 10:04 — REGNUM  В Северной Осетии вновь запрещен проезд через пункт пропуска «Верхний Ларс». Открывшаяся 13 января дорога снова закрыта для большегрузов. Ограничения действуют с 23:00. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МЧС, из-за непогоды на территории Грузии.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии запретить движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 23:00 13 января 2019 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в 14:30 после почти шестидневного запрета был открыт для движения проезд по Военно-Грузинской дороге. До этого очередь из машин у пункта пропуска «Верхний Ларс» достигала уже почти 400 автомобилей. Из них грузовых машин скопилось около 170. Однако спустя восемь часов проезд вновь был закрыт для большегрузов.

Читайте ранее в этом сюжете: Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

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ЧС и ЧП в пунктах пропуска через границу
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