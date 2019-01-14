Вулкан Мерапи в Индонезии изверг потоки лавы

Джокьякарта, Индонезия, , 10:00 — REGNUM Вулкан Мерапи, расположенный на острове Ява недалеко от города Джокьякарта в Индонезии, изверг шесть потоков лавы 13 января 2019 года, сообщает Antaranews.

В центре исследования геологических катастроф в Индонезии заявили, что шесть потоков лавы шириной от 200 до 600 метров начали спускаться по направлению реки Гендола с 19:50 до 21:21 по местному времени.

Сообщается, что вулкану присвоен второй уровень опасности. Жителей призвали сохранять спокойствие и не приближаться к вулкану в радиусе трех километров от вершины горы, которая в среднем выбрасывает около 20 тыс. кубических метров лавы в день.

Напомним, вулкан Мерапи считается самым активным действующим вулканом в Индонезии. При извержении вулкана в 2010 году погибло больше 350 человек, еще около 300 тыс. жителей были эвакуированы.