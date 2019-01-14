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В Казахстане задержали группу мужчин, подозреваемых в терроризме

Происшествия

По версии следствия, подозреваемые планировали совершить теракт в Алма-Ате

Алма-Ата, Казахстан, 14 января 2019, 09:57 — REGNUM  Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали в Алма-Ате группу мужчин, выходцев из стран Туркестана, которые подозреваются в подготовке теракта на территории республики, сообщили в пресс-службе КНБ.

В ходе обыска были обнаружены компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы к ним.

В КНБ отметили, что злоумышленники действовали по заданию и под руководством террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По версии следствия, подозреваемые планировали совершить террористический акт в месте массового скопления людей в Алма-Ате.

Напомним, 10 января начальник КНБ Бахытбек Рахымбердиев заявил, что члены террористических организаций вербовали граждан Казахстана через интернет.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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