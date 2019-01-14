Грузовой самолёт разбился в пригороде столицы Ирана

Тегеран, , 09:32 — REGNUM В пригороде Тегерана разбился грузовой самолёт. Как сообщает иранский телеканал Press TV , инцидент произошёл сегодня, 14 января, к западу от столицы Ирана.

https://twitter.com/PressTV/status/1084689767898497024

Известно, что на борту «Боинг-707» находились десять человек. Все они погибли.

https://twitter.com/MeysamYaghoobei/status/1084691961876041728

В качестве предварительной причины катастрофы названы сложные погодные условия. Обстоятельства и подробности инцидента устанавливаются.

По данным агентство Mehr, разбившийся Boeing 707 эксплуатировался компанией Kyrgyzstan Airlines.

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Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года на юго-западе Ирана рухнул пассажирский самолёт, принадлежащий частной турецкой авиакомпании. Трагедия произошла в воскресенье, 11 марта, вблизи города Шахре-Корд. По предварительным данным, в результате инцидента погибли 11 человек.

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