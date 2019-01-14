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Налёдные воды могут затопить дома в трёх сёлах Забайкалья

Происшествия

Все населённые пункты находятся в Улётовском районе

Налёдные воды могут затопить дома в трёх сёлах Забайкалья
Карло Сарачени. Потоп. XVII век

Чита, 14 января 2019, 09:32 — REGNUM  В Забайкалье продолжают бороться с наводнением. Об угрозе подтопления жилых домов и приусадебных участков в трех сёлах (Татаурово, Черемхово и Хадакта) Улетовского района края сообщает сегодня, 14 января, Zab.ru со ссылкой на слова замминистра природных ресурсов Максима Михайлюка.

По словам чиновника, в настоящее время жители Татаурово справляются пока своими силами: при помощи местной администрации им удалось отвести воду за пределы населенного пункта. Также известно, что в населённых пунктах Хадакта и Черемхово произведена отсыпка земляного вала.

Напомним, из-за выхода налёдных вод 23 декабря 2018 года в сельском поселении Смоленское Читинского района и в шести дачных некоммерческих товариществах (ДНТ) был введён режим ЧС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье из-за подтопления ввели режим ЧС в дачных товариществах

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Наводнение в Забайкалье – 2019
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