В Перми под следствием таксист, протаранивший остановку с людьми

Пермь, , 09:26 — REGNUM В Перми полиция возбудила уголовное дело, где фигурантом является 30-летний таксист. Ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает издание «Местное время».

Ранее СМИ сообщали, что днём 13 января автомобиль «Рено» протаранил остановку, где люди ожидали общественный транспорт. Пострадали три человека. Один из них находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Водитель такси не справился с управлением, машина сначала ударилась о бордюр, потом столкнулась с автобусом. После этого автомобиль развернуло и он влетел в остановку, где на тот момент было скопление народа.

Пассажирка такси, которое стало участником аварии, утверждает, что во время вызова диспетчер сообщил ей фамилию и имя водителя, однако на деле автомобилем управлял другой человек, такую информацию опубликовало издание «Местное время».