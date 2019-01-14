В Алма-Атинской области Казахстана убит инспектор лесного хозяйства

Караганда, Казахстан, , 09:40 — REGNUM В результате нападения браконьеров на инспекторов лесного хозяйства в Нуринском районе Карагандинской области Казахстана скончался один человек. Об этом написал пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства республики Сакен Дилдахмет на своей странице в Facebook.

По его словам, инспекторы обнаружили два автомобиля Toyota Land Cruiser без регистрационных номеров, которые принадлежали охотившимся на сайгаков браконьерам.

В ходе преследования один из автомобилей удалось остановить. При проверке злоумышленники нанесли травмы двум инспекторам, один из которых скончался в больнице. Полиция разыскивает подозреваемых.

Напомним, в начале декабря 2018 года полицейские Акмолинской области Казахстана совместно с егерями охотничьего хозяйства задержали семерых жителей Астаны, подозреваемых в незаконной охоте.

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