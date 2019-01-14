Страховой случай: имущество сгоревшего завода Оренбуржья в залоге у банка

Оренбург, , 08:56 — REGNUM Имущество Оренбургского завода промышленного цинкования, который сгорел 9 января, находится в залоге у Сбербанка. Залоговым оно стало после того, как кредитное учреждение подало в суд иск о банкротстве предприятия. По данным портала электронного правосудия, сумма требований составила более 6,3 млрд рублей.

Заявление принято к производству, а после передачи в залог имущества завода, оно было застраховано. Обоснованность требований заявителя о банкротстве рассмотрят в Арбитражном суде Оренбуржья 1 февраля 2019 года.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области, причина пожара ещё устанавливается. Напомним, по факту крупного пожара возбуждено уголовное дело.

Напомним, вечером 9 января в поселке Покровка Новосергиевского района произошёл пожар на Оренбургском заводе промцинкования. По данным следствия, загорелась сушильная печь. Огонь уничтожил 7 тысяч квадратных метров предприятия. Обошлось без человеческих жертв. Из-за пожара в Новосергиевском районе вводили режим ЧС.

Читайте также: Пострадавший из-за пожара завод в Оренбуржье намерены восстановить