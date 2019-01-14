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Страховой случай: имущество сгоревшего завода Оренбуржья в залоге у банка

Происшествия

Сбербанк требует признать Оренбургский завод промцинкования банкротом. После того, как имущество предприятия передали в залог банку, оно было застраховано

Оренбург, 14 января 2019, 08:56 — REGNUM  Имущество Оренбургского завода промышленного цинкования, который сгорел 9 января, находится в залоге у Сбербанка. Залоговым оно стало после того, как кредитное учреждение подало в суд иск о банкротстве предприятия. По данным портала электронного правосудия, сумма требований составила более 6,3 млрд рублей.

Заявление принято к производству, а после передачи в залог имущества завода, оно было застраховано. Обоснованность требований заявителя о банкротстве рассмотрят в Арбитражном суде Оренбуржья 1 февраля 2019 года.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области, причина пожара ещё устанавливается. Напомним, по факту крупного пожара возбуждено уголовное дело.

Напомним, вечером 9 января в поселке Покровка Новосергиевского района произошёл пожар на Оренбургском заводе промцинкования. По данным следствия, загорелась сушильная печь. Огонь уничтожил 7 тысяч квадратных метров предприятия. Обошлось без человеческих жертв. Из-за пожара в Новосергиевском районе вводили режим ЧС.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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