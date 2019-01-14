«Ужас пришёл в Ростовскую область» — соцсети о взрыве в Шахтах

Шахты, Ростовская область, , 08:55 — REGNUM «Ужас пришёл в Ростовскую область» — так интернет-пользователи назвали произошедший утром 14 января взрыв бытового газа в городе Шахты. В социальных сетях сообщается, что жертвой трагедии стала женщина, несколько человек получили травмы. Под завалами остаются ещё семь человек.

«Когда мы читали новости из Магнитогорска, то сопереживали, скорбели, но казалось, что это далеко от нас. Сегодняшнее утро показало, что это так близко, как только может быть. Сегодня в Ростовской области беда. Пусть такое никогда не повторится. И всё, что пока мы можем, — это поддержать морально земляков распространением хештега #ШахтыДержись. А когда дело дойдёт до непосредственной помощи — мы будем первыми», — написали администраторы группы «Ростов Главный».

«Ростов скорбит с Шахтами», — поддерживают земляков комментаторы.

Тем временем уточняется, что в спасательных работах на месте взрыва задействовано 120 человек и 35 единиц техники. Жители дома отправлены в пункт временного размещения.

Пока более точной информации о том, когда люди смогут вернуться в свои квартиры, нет. Для этого необходимо проверить здание на устойчивость и подключить его к системам жизнеобеспечения.

ИА REGNUM напоминает, что два этажа жилого дома на улице Хабарова в Шахтах разрушены в результате взрыва бытового газа. Пока информации о том, в какой квартире находился эпицентр взрыва, нет.

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