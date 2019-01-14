«Бренд – позорище, все – идиоты»: хакеры взломали сайт мэрии Рязани

Рязань, , 09:08 — REGNUM Неизвестные взломали сайт администрации Рязани и оставили нелестные комментарии о принятом бренде города и реконструкции дорог. Как передает корреспондент ИА REGNUM, по данным на утро 14 января, комментарии были удалены, сейчас они доступны в сохраненных поисковиками копиях сайта.

В частности, под раздачу хакеров попали две новости, обе касались концепции благоустройства площади Ленина. В заголовке к первому пресс-релизу неизвестные высказали свое мнение о бренде Рязани, написав, что, «все, кто видел бренд, — плевались».

"Позорище», — констатировали хакеры.

Во втором пресс-релизе хакеры назвали чиновников идиотами.

Как сообщил портал «YA62.ru» со ссылкой на пресс-службу мэрии, сайт, вероятно, был взломан.

ИА REGNUM отмечает, что в 2016 году от хакерской атаки пострадал сайт городской администрации Брянска. Тогда злоумышленникам не только удалось получить доступ к администрированию сайтом, но и опубликовать на нем сообщения о том, что руководство города решило обратиться в Верховный суд РФ с заявлением об отмене экономических ограничений в отношении Турции.

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