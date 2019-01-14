Напавший на мэра Гданьска успел произнести речь на сцене

Гданьск, Польша, , 08:56 — REGNUM Атаковавший мэра польского города Гданьск Павла Адамовича успел произнести речь на сцене до своего задержания. Польский телеканал TVN24 реконструировал события перед нападением на мэра Гданьска и опубликовал видеозапись произошедшего.

Вечером 13 января в Гданьске проходило торжественное мероприятие благотворительной организации «Большой оркестр праздничной помощи». Сцена была установлена на улице. На видеокадрах видно, как Павел Адамович в окружении многих людей с бенгальскими огнями в руках рассказал о средствах, собранных в помощь детям.

После это присутствующие начали отсчитывать «три, два, один» до залпа салюта. В момент залпа на сцену вбежал молодой человек в шапке и куртке и напал на мэра. Всё происходило в сумерках, искусственное освещение было приглушено на время салюта.

Злоумышленник поднял руки вверх и обратился к зрителям:

«Эй, привет! Меня зовут Стефан В. Я сидел в тюрьме невиновным! Я сидел в тюрьме невиновным. «Гражданская платформа» пытала меня! (партия, членом которой является Павел Адамович — прим. ИА REGNUM )»

После этого он попытался сбежать, однако был задержан. Зрители и участники мероприятия увидели Адамовича, лежащим на сцене без движения.

Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленник проник на мероприятие под видом журналиста. Прооперированный Павел Адамович находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

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