В многоэтажном доме в Шахтах мог взорваться газовый баллон

Шахты, Ростовская область, , 08:31 — REGNUM Все экстренные службы работают на месте взрыва, который произошёл в многоэтажном доме города Шахты (Ростовская область). Наряду с разбором завалов специалисты исследуют несущие части здания на устойчивость и выясняют, что стало причиной взрыва. Вероятнее всего, в доме произошёл взрыв газового баллона.

Напомним, что, по предварительным данным, один человек погиб. Тело погибшего спасатели нашли на девятом этаже. Спасатели ранее также уточнили, что под завалами могут находиться ещё семь человек.

В результате взрыва бытового газа обрушились два этажа — с девятого по восьмой. Взрывной волной также повреждены четыре квартиры.

Жильцы многоэтажного дома эвакуированы (140 человек). Они находятся в пункте временного размещения.

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