При взрыве газа в Шахтах погиб один человек — МЧС

Шахты, Ростовская область, , 08:23 — REGNUM По предварительным данным, один человек погиб при взрыве бытового газа в многоэтажном доме города Шахты (Ростовская область). Региональное управление МЧС сообщает, что число погибших может увеличиться, спасатели сейчас разбирают завалы.

Известно, что тело погибшего нашли на девятом этаже. Напомним, что в результате взрыва обрушились два этажа — с девятого по восьмой. Взрывной волной также повреждены четыре квартиры.

Спасатели также уточнили, что под завалами могут находиться шесть человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на месте ЧП работают все экстренные службы. Жильцы многоэтажки эвакуированы (140 человек) в безопасное место.

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