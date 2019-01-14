Количество жертв обвала на шахте в Китае увеличилось до 21 человека

Сиань, Китай, , 05:57 — REGNUM Количество жертв обвала на угольной шахте в провинции Шэньси на северо-западе Китая выросло до 21 человека после того, как спасатели нашли тела еще двоих горняков утром 13 января, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел на угольной шахте Лицзягоу, принадлежащей компании Baiji Mining Co. Ltd. В городе Шэньму. На время трагедии в шахте находилось 87 горняков. Из них 66 были оперативно в целостности и сохранности подняты на поверхность. Расследование причин и деталей происшествия продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, обвал произошел 12 января в 16:30 по пекинскому времени. На месте трагедии работают экстренные службы, спасатели, медики.

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