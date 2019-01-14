Понедельник, 14 Января 2019 года
05:57:52 МСК

Количество жертв обвала на шахте в Китае увеличилось до 21 человека

Происшествия

Тела еще двоих горняков были найдены под завалалми

Сиань, Китай, 14 января 2019, 05:57 — REGNUM  Количество жертв обвала на угольной шахте в провинции Шэньси на северо-западе Китая выросло до 21 человека после того, как спасатели нашли тела еще двоих горняков утром 13 января, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел на угольной шахте Лицзягоу, принадлежащей компании Baiji Mining Co. Ltd. В городе Шэньму. На время трагедии в шахте находилось 87 горняков. Из них 66 были оперативно в целостности и сохранности подняты на поверхность. Расследование причин и деталей происшествия продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, обвал произошел 12 января в 16:30 по пекинскому времени. На месте трагедии работают экстренные службы, спасатели, медики.

Читайте ранее в этом сюжете: Порядка 20 горняков оказались под завалами в угольной шахте в Китае

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии на шахтах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить