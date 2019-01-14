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При стрельбе в Торонто пострадал один человек

Происшествия

Раненый доставлен в больницу в тяжелом состоянии

Торонто, Канада, 14 января 2019, 05:54 — REGNUM  В центре канадского города Торонто произошла стрельба. Ранения получил один человек, передает канадский телеканал CTV.

Инцидент произошел 13 января в 16:40 по местному времени (00:40 мск 14 января) в районе перекрестка улиц Кинг и Колборн. Когда на место прибыли полицейские, там находился раненый мужчина. Пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП. По предварительным данным, стрелок был не один.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года в канадском Пелхэме произошла перестрелка, в которую оказались вовлечены двое патрульных. Один из полицейских был тяжело ранен и доставлен в больницу.

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