Губернатор Камчатки вмешался в ситуацию с ительменской деревней Пимчах

Петропавловск-Камчатский, , 05:43 — REGNUM В ситуацию с изгнанием родовой деревни камчатских аборигенов — ительменов Пимчах со священной для них земли вмешался губернатор Владимир Илюхин. Глава региона заверил, что деревня Пимчах, которая, помимо прочего, является ещё и одним из важнейших туристических объектов полуострова, останется на своём месте, а земли для неё оформят в соответствии с действующим законодательством, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Председатель родовой общины ительменов Камчатки Вера Ковейник пожаловалась в СМИ на то, что чиновники Агентства по охране лесного хозяйства отказываются продлять договор аренды земель для уникальной этно-деревни Пимчах. На этом месте издревле обитали ительмены. Вера Ковейник обратилась за помощью в СМИ, и после этого в ситуацию сразу, по её словам, вмешался глава региона. Сегодня чиновники обещают, что никто деревню не тронет — она останется на своём месте.

«Появилась информация о том, что ительменской деревне Пимчах необходимо освободить занимаемую территорию. Но здесь необходимо прояснить ситуацию. Дело в том, что истекает срок десятилетней аренды этого земельного участка. За то время, что деревня занимала данные площади, изменились федеральные нормы предоставления земель. Речи о том, чтобы ительменская деревня освободила эти земли, нет и быть не может. Пимчах — один из популярнейших туристических объектов Камчатки, где сохраняются уникальные традиции коренных малочисленных народов Севера. Сейчас нормативным урегулированием занимаются специалисты, и в ближайшее время вопрос будет решён», — сообщил зампред правительства Камчатского края, курирующий вопросы лесного хозяйства, Сергей Хабаров.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель общины аборигенов Камчатки — ительменов — Вера Ковейник пожаловалась в СМИ на то, что чиновники Агентства лесного хозяйства полуострова не продляют с общиной договор аренды земельного участка, на которой с 1998 по 2000 год была силами аборигенов воссоздана древняя родовая деревня с жилищами, костровищем, юкольной и прочими объектами быта. К тому же деревня расположена у подножия горы Острая, которую ительмены считают священной. По словам Веры Ковейник, чиновница Агентства Наталья Духанина совершенно недвусмысленно потребовала, чтобы ительмены убирали все свои постройки и освобождали землю. За помощью аборигены обратились к властям региона.