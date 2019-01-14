Снежная буря накрыла Вашингтон

Вашингтон, , 03:04 — REGNUM На Вашингтон обрушилась первая в 2019 году снежная буря. Синоптики полагают, что к вечеру 13 января по местному времени в столице США может выпасть до 25 см снега.

В округе Колумбия и штате Мэриленд водителей призвали к бдительности на дорогах. В Виргинии авария в ночь на 13 января унесла жизни трех человек, сообщает The Washington Post.

В Вашингтоне и его пригородах с начала суток 13 января зафиксировано более 230 ДТП, около 120 водителей застряли на трассах. В понедельник 14 января многие школы не откроются из-за снегопада.

Вместе с тем некоторые вашингтонцы пользуются экстремальной погодой, чтобы покататься на сноубордах или запустить воздушных змеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в период сильных снегопадов в США погиб человек. Стихия бушевала в штатах Теннесси, Вирджиния, Алабама и Джорджия, в результате без электроэнергии остались около 300 тыс. человек.

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