Ограда стройки в Москве обрушилась на женщину

Москва, , 02:53 — REGNUM В Москве 13 января на прохожую рухнуло временное ограждение территории, где ведётся строительство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы.

Инцидент случился в районе Раменки на улице Мичуринский проспект. Объект, у которого произошло ЧП, уже не раз оказывался в поле зрения СМИ из-за протестов местных жителей против строительных работ.

«Около 14:00 здесь поставили временное ограждение из сеток. Оно упало на проходившую мимо женщину. Женщина вызвала полицию», — рассказал активист, который вместе с напарником в тот момент нёс дежурство возле стройки.

По словам Сергея, в ОМВД по району Раменки и ранее подавались заявления, связанные с данным объектом.

Как сообщало ИА REGNUM , 8 января в Раменках прошёл сход местных жителей, недовольных возведением высотного дома. Они считают, что это приведёт к ухудшению качества жизни в районе.

Читайте ранее в этом сюжете: Борцы со стройкой высотки в Москве ответили на обвинения в «проплаченности»