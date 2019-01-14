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Ограда стройки в Москве обрушилась на женщину

Происшествия

Женщина вызвала полицию

Москва, 14 января 2019, 02:53 — REGNUM  В Москве 13 января на прохожую рухнуло временное ограждение территории, где ведётся строительство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы.

Инцидент случился в районе Раменки на улице Мичуринский проспект. Объект, у которого произошло ЧП, уже не раз оказывался в поле зрения СМИ из-за протестов местных жителей против строительных работ.

«Около 14:00 здесь поставили временное ограждение из сеток. Оно упало на проходившую мимо женщину. Женщина вызвала полицию», — рассказал активист, который вместе с напарником в тот момент нёс дежурство возле стройки.

По словам Сергея, в ОМВД по району Раменки и ранее подавались заявления, связанные с данным объектом.

Как сообщало ИА REGNUM , 8 января в Раменках прошёл сход местных жителей, недовольных возведением высотного дома. Они считают, что это приведёт к ухудшению качества жизни в районе.

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