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В здании МИД Израиля сработала газовая граната

Происшествия

Пострадали три человека

Иерусалим, 14 января 2019, 01:27 — REGNUM  Три человека пострадали при срабатывании гранаты со слезоточивым газом в здании израильского МИД в Иерусалиме. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

Инцидент произошел 13 января в одном из складских помещений в здании МИД. Произошло аварийное срабатывание гранаты, газ стал распространяться по помещениям. Им надышались и почувствовали себя плохо трое технических сотрудников.

Газ также попал на этаж, расположенный над складом. Персоналу предписали выключить кондиционеры.

Эвакуировать сотрудников ведомства не стали. В происшествии разбирается полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве в одном из торговых центров дымовая шашка взорвалась в руках рабочего ремонтной бригады. Мужчина получил травму кисти.

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