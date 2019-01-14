В Дагестане из-за неверного диагноза скончался школьник

Махачкала, , 01:10 — REGNUM Тринадцатилетний мальчик умер из-за ошибочного диагноза, первоначально поставленного в одной из частных клиник Дагестана. Болезнь развивалась очень быстро, а время оказалось упущено, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Заболевшего менингитом школьника, который находился в тяжелом состоянии и не мог передвигаться самостоятельно, доставили в частную клинику «Панацея». Врачи полностью исключили инфекционные заболевания и предположили, что у ребенка — геморрагический васкулит, чем ввели в заблуждение его родителей.

Мальчика направили в Детскую республиканскую клиническую больницу, где после обследования стало ясно — у ребенка менингококковая инфекция. На реанимобиле его доставили в Республиканский центр инфекционных болезней, однако время оказалось упущено.

«Молниеносное течение болезни привело к летальному исходу», — отметили в минздраве.

В отношении всех, с кем контактировал мальчик, проводятся профилактические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Калужский областной суд признал заведующую акушерско-гинекологическим отделением одной из районных больниц виновной в смерти недоношенного ребенка. Трагический случай произошел в декабре 2015 года.

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