Напавший на мэра Гданьска попал на мероприятие как сотрудник СМИ

Гданьск, Польша, , 00:51 — REGNUM Вооруженный ножом злоумышленник, ранивший мэра польского Гданьска Павла Адамовича, проник на сцену на благотворительном концерте, пользуясь удостоверением сотрудника СМИ. Об этом журналист Вадим Преслицкий написал в своем микроблоге в Twitter.

Мужчину задержала полиция. Личность нападавшего установлена — это 27-летний местный житель.

«На сцену он прошёл, пользуясь удостоверением журналиста», — отметил Преслицкий.

Позднее журналист добавил, что полиция не обеспечивала безопасность ежегодных благотворительных акций, во время которых в Польше собирают средства для больниц, а частная охрана «сработала поздно и плохо».

https://twitter.com/prevaleo/status/1084544233720217600

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января на мэра Гданьска было совершено нападение. Павел Адамович находится в больнице в критическом состоянии.

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