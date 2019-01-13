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Самолет «Иркутск — Москва» совершил экстренную посадку в Перми

Происшествия

Пассажира самолета, приземлившегося в аэропорту Перми 13 января в 19:40 мск, экстренно госпитализировали в местную больницу

Пермь, 13 января 2019, 23:52 — REGNUM  В аэропорту «Большое Савино» в Перми из-за плохого самочувствия одного из пассажиров совершил экстренную посадку самолет, следующий по маршруту «Иркутск — Москва». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе АО «Международный аэропорт «Пермь».

"Причиной посадки (воздушного судна) стало ухудшение здоровья одного из пассажиров рейса», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что пассажира самолета, приземлившегося в аэропорту Перми 13 января в 19:40 мск, экстренно госпитализировали в местную больницу.

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