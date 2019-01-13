Мэр Гданьска госпитализирован после нападения неизвестного

Гданьск, Польша, , 23:32 — REGNUM В польском Гданьске во время благотворительного мероприятия было совершено нападение на мэра города Павла Адамовича. Об этом сообщает в воскресенье, 13 января, информационный портал Onet.

«Мэр Гданьска был экстренно доставлен в больницу, — передает вещатель. — … Состояние мэра — тяжелое».

По предварительным данным, неизвестный, совершивший нападение на Адамовича, задержан. Мотивы злоумышленника пока неизвестны.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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