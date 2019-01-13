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Около 400 человек эвакуировали из здания в центре Москвы

Происшествия

ЧП произошло в воскресенье, 13 января, на ул. Новый Арбат, д. 19

Около 400 человек эвакуировали из здания в центре Москвы
Tihiy1987
Ул. Новый Арбат

Москва, 13 января 2019, 23:13 — REGNUM  Около 400 человек эвакуировали из-за возгорания в здании в центре Москвы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по столице.

ЧП произошло в воскресенье, 13 января, на ул. Новый Арбат, д. 19.

«В 18:21 мск ликвидировано загорание (в здании) на площади 0,5 кв. метра, — говорится в сообщении. — В целях безопасности … из здания выведены около 400 человек».

В настоящее время выясняются причины ЧП.

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