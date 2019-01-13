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10 боевиков ИГ* уничтожены на севере Афганистана

Происшествия

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 13 января 2019, 22:28 — REGNUM  10 боевиков международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожены на севере Афганистана. Об этом сообщил представитель администрации губернатора провинции Багдис Джамшид Шахаби в интервью Anadolu Ajansı.

По его словам, операцию по нейтрализации членов незаконных вооруженных формирований в провинции провели сотрудники безопасности страны.

Шахаби добавил, что в ходе спецоперации также были задержаны 16 иностранных наемников.

Как передавало ИА REGNUM, 10 января на западе и севере Афганистана в результате серии нападений боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли более 20 человек.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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