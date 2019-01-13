Воскресенье, 13 Января 2019 года
21:14:20 МСК

ДНР: ВСУ обстреляли село к западу от Горловки

Происшествия

«Армия Украины обстреляла из минометов село Широкая Балка»

ДНР: ВСУ обстреляли село к западу от Горловки
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВСУ

Горловка, ДНР, 13 января 2019, 20:59 — REGNUM  Село Широкая Балка, расположенное к западу от прифронтовой Горловки, подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 13 января руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«Армия Украины обстреляла из минометов село Широкая Балка», — уточнил он.

По его словам, украинские военные, находящиеся в селе Новгородское, всего выпустили по населенному пункту четыре мины калибром 82 мм. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Напомним, 13 января представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что военные ВСУ за прошедшие сутки нарушили режим перемирия семь раз.

Читайте также: Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить