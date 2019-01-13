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В Магаданской области из труднодоступной бухты эвакуировали пострадавшего

Происшествия

Для эвакуации больного был использован вертолёт МЧС

В Магаданской области из труднодоступной бухты эвакуировали пострадавшего
Иллюстрация: Mpsc.ru
Вездеход

Магадан, Магаданская область, 13 января 2019, 19:24 — REGNUM  Эвакуацию рыбака, которому срочно требовалась медицинская помощь, из труднодоступной бухты Мелководная в Магаданской области провели спасатели и врачи центра медицины и катастроф. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Пожарно-спасательного центра региона.

Сообщение с просьбой о помощи в эвакуации больного, предположительно, с инсультом, из района бухты Мелководная поступило на телефон службы спасения 12 января в 22:33 по местному времени.

К пострадавшему выехали на вездеходе спасатели Пожарно-спасательного центра совместно с медиками Центра медицины катастроф. Около 06:00 13 января группа прибыла к пострадавшему и ему была оказана первая медицинская помощь.

На месте было решено из-за плохой дороги и вибрации, создаваемой вездеходом, транспортировать больного, во избежание ухудшения его состояния, на вертолёте МЧС.

В 09:20 по местному времени вертолёт Ми-8 МЧС вылетел в район бухты Мелководная. По прибытии воздушного судна на место больной был транспортирован медиками и спасателями на его борт и благополучно доставлен в больницу города Магадан

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