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Под Калугой в результате ДТП пострадали 2 человека

Происшествия

С начала 2019 года на дорогах Калужской области произошло более 18 дорожно-транспортных происшествий

Под Калугой в результате ДТП пострадали 2 человека
Иллюстрация: 40.mchs.gov.ru
Место ДТП

Калуга, 13 января 2019, 18:52 — REGNUM  В Козельском районе Калужской области днём, 13 января, произошло серьезное дорожно происшествие.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области, на 6 км автодороги Козельск-Сосенский в ДТП столкнулись автомобили «Ниссан Альмера» и «Тойота Королла».

По предварительным данным, в результате аварии травмы получили 2 человека, которых экстренно госпитализировали.

На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи.

По информации сотрудников ГИБДД, движение на дороге затруднено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года на дорогах Калужской области произошло более 18 дорожно-транспортных происшествий. Травмы различной степени тяжести получили 27 человек, пятеро человек погибли.

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Дорожно-транспортные происшествия
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