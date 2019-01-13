Старшеклассник в Сызрани подозревается в избиении учительницы

Саратов, , 18:10 — REGNUM Учительница одной из школ в городе Сызрани Саратовской области получила травмы, предположительно, в результате конфликта с одним из учеников этой же школы. Об этом 13 января сообщает новостной портал «маленькая Сызрань».

Инцидент произошёл 10 января. По предварительным данным, учительница одной из школ Сызрани увидела ссору и драку двух учеников и заступилась за одного из них.

Один из учеников якобы ударил педагога по голове. В результате полученной травмы учительница была госпитализирована.

По факту произошедшего была организована проверка в школе, где произошло ЧП. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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