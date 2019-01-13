Два человека погибли во Франции во время работ по расчистке трассы от лавин

Париж, , 17:26 — REGNUM Два человека погибли во Франции в результате срабатывания взрывного устройства, которое использовалось для расчистки трасс от снежных лавин. Об этом 13 января сообщает радиостанция France Bleu.

По предварительным данным, инцидент произошёл в 08:30 по местному времени на высоте около 1800 метров. Два сотрудника горнолыжной станции в Морильоне, на юго-востоке Франции, занимались расчисткой трассы перед открытием её для туристов используя взрывное устройство.

Около 09:00 спасательные службы получили сигнал о произошедшей трагедии. Двое рабочих погибли не в результате схода искусственно вызванной лавины, а в результате срабатывания взрывного устройства.

По факту произошедшего проводится расследование, к которому привлечены пожарные и жандармерия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх граждан Германии в результате схода лавины в Австрии. Ещё один человек числится пропавшим без вести.

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